Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министры обороны Литвы и Украины обсудили дефицит боеприпасов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 10 апреля 2024, 23:37
Министры обороны Литвы и Украины обсудили дефицит боеприпасов
Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас. Фото со страницы Умерова

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время визита в Киев обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проблемы поставки военной помощи и запланированное подписание украинско-литовского соглашения о безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовское Минобороны

Детали: Во время встречи Кащюнас и Умеров обсудили дефицит боеприпасов в Украине, а также необходимость содействия военной промышленности и присоединения к многосторонним инициативам по производству, закупке и увеличению производства вооружений и боеприпасов.

Реклама:

Руководители оборонных ведомств также обсудили усилия Литвы по производству беспилотников и антидронових средств и присоединение Литвы к коалиции по разработке беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Среди других тем обсуждения были подготовка украинских военнослужащих и реабилитации раненых солдат, в частности в контексте решения Литвы помочь с созданием трех реабилитационных центров во Львове, Днепре и Житомире.

Напомним, Лауринас Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта.

ВИДЕО ДНЯ

После первого визита на новой должности в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что помощь Украине будет еще больше.

Темы: ЛитваМинобороныУмеров Рустем
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Литва
Первые военные немецкой бригады прибыли в столицу Литвы
Литва отправила Украине бронетранспортеры М577
Литва закупит около 3 тысяч FPV-дронов для ВСУ
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: