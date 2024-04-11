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Росіяни атакували 9 громад Сумщини, скидали міни і ВОГ

Ольга Глущенко Четвер, 11 квітня 2024, 02:54
Росіяни атакували 9 громад Сумщини, скидали міни і ВОГ
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів територій Сумської області, скидали міни і боєприпаси ВОГ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів і скидав ВОГ з FPV-дрона, усього – 9 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснив мінометні, гранатометний (з АГС) обстріли, також скинув ВОГ з FPV-дрона, 22 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксували мінометний та обстріл артилерійські обстріли, 33 вибухи.

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По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії та скинули ВОГ з FPV-дрона, 6 вибухів.

По Шалигинській громаді були артилерійський і мінометний обстріли, 6 вибухів.

На територію Краснопільської громади ворог скинув 4 міни і ВОГ з FPV-дрона, завдав артобстрілу. Зафіксували 15 вибухів.

По Есманьській громаді були мінометні обстріли, теж 15 вибухів.

В Юнаківській громаді зафіксували мінометний та артобстріл, скидання ВОГ FPV-дроном – 8 вибухів.

У Середино-Будській громаді – 1 вибух внаслідок обстрілу дроном-камікадзе.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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