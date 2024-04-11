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Россияне атаковали 9 громад Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 02:54
Россияне атаковали 9 громад Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов территорий Сумской области, сбрасывали мины и боеприпасы ВОГ.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Зноб-Новгородской громаде враг бил из минометов и сбрасывал ВОГ с FPV-дрона, всего – 9 взрывов.

По Великописаревской громаде совершил минометные, гранатометный (с АГС) обстрелы, также сбросил ВОГ с FPV-дрона, 22 взрыва.

В Белопольской общине зафиксировали минометный и артиллерийский обстрелы, 33 взрыва.

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По Хотинской общине россияне ударили из артиллерии и сбросили ВОГ с FPV-дрона, 6 взрывов.

По Шалыгинской громаде были артиллерийский и минометный обстрелы, 6 взрывов.

На территорию Краснопольской громады враг сбросил 4 мины и ВОГ с FPV-дрона, нанес артобстрел. Зафиксировали 15 взрывов.

По Есманьской общине были минометные обстрелы, тоже 15 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксировали минометный и артобстрел, сброс ВОГ FPV-дроном – 8 взрывов.

В Середино-Будской громаде – 1 взрыв в результате обстрела дроном-камикадзе.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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