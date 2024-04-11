Ворог завдав 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області

Вранці 11 квітня під час повітряної тривоги через ракетну загрозу в Харкові пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні".

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Деталі: Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

Пізніше він уточнив, що "ворог завдав щонайменше пʼять ударів".

Оновлено о 5:24. Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області.

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Можливі перебої зі світлом.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються".

Пряма мова Терехова: "Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього".

Деталі: О 5:38 Синєгубов уточнив, що окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.