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Враг нанес 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 05:06
Враг нанес 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области
последствия вражеских обстрелов Харькова, иллюстративное фото полиции Харьковской области

Утром 11 апреля во время воздушной тревоги из-за ракетной угрозы в Харькове прогремели взрывы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны".

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Детали: Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

Позже он уточнил, что "враг нанес не менее пяти ударов".

Обновлено в 5:24. Прямая речь Синегубова: "Враг нанес не менее девяти ударов по Харькову и области.

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Возможны перебои со светом.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные обновляются".

Прямая речь Терехова: "Судя по тому, куда целится российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого".

Детали: В 5:38 Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области.

Темы: Харьковракетный ударвзрыв
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