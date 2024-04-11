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Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Київщині: спалахнула пожежа

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 07:11
Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Київщині: спалахнула пожежа
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Пряма мова начальника ОВА Руслана Кравченка: "Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами.

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Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури".

Деталі: За словами голови ОВА, наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

"Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом", − підсумував Кравченко.

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Теми: Київська областьШахедракетний ударпожежа
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