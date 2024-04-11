Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Київщині: спалахнула пожежа
Четвер, 11 квітня 2024, 07:11
Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Пряма мова начальника ОВА Руслана Кравченка: "Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами.
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Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури".
Деталі: За словами голови ОВА, наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.
"Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом", − підсумував Кравченко.
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Передісторія:
- На світанку 11 квітня Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працюють сили ППО.