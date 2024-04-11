Россияне атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области: вспыхнул пожар
Четверг, 11 апреля 2024, 07:11
Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области − вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Прямая речь начальника ОВА Руслана Кравченко: "Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами.
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Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры".
Детали: По словам главы ОВА, пока информация о пострадавших и погибших не поступала.
"Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация позже", − подытожил Кравченко.
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Предыстория:
- На рассвете 11 апреля Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы ПВО.