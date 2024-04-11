Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области: вспыхнул пожар

Ирина БалачукЧетверг, 11 апреля 2024, 07:11
Россияне атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области: вспыхнул пожар
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области − вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Прямая речь начальника ОВА Руслана Кравченко: "Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами.

Реклама:

Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры".

Детали: По словам главы ОВА, пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

"Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация позже", − подытожил Кравченко.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Киевская областьШахедракетный ударпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Киевская область
На Киевщине работала ПВО
На Киевщине работала ПВО
Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: