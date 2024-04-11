Россияне атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области: вспыхнул пожар

Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области − вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Прямая речь начальника ОВА Руслана Кравченко: "Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами.

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Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры".

Детали: По словам главы ОВА, пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

"Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация позже", − подытожил Кравченко.

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