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ЗСУ відмінусували ще 810 окупантів і 48 артилерійських систем

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 07:51
ЗСУ відмінусували ще 810 окупантів і 48 артилерійських систем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили ще понад 800 загарбників, знищили 48 артсистем, 12 ББМ та 5 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 450 890 (+810) осіб,
  • танків − 7 137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 13 679 (+12) од,
  • артилерійських систем − 11 452 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 040 (+0) од,
  • засобів ППО − 754 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 104 (+34) од,
  • крилатих ракет − 2 069 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 298 (+50) од,
  • спеціальної техніки − 1 882 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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