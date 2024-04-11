ВСУ отминусовали еще 810 оккупантов и 48 артиллерийских систем
Четверг, 11 апреля 2024, 07:51
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили еще более 800 захватчиков, уничтожили 48 артсистем, 12 ББМ и 5 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 450 890 (+810) человек,
- танков − 7 137 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 13 679 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 11 452 (+48) ед,
- РСЗО − 1 040 (+0) ед,
- средств ПВО − 754 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 104 (+34) ед,
- крылатых ракет − 2 069 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 298 (+50) ед,
- специальной техники − 1 882 (+6) ед.
Данные уточняются.