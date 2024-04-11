Захисники відбили 23 атаки росіян на Бахмутському напрямку – Генштаб

За минулу добу 10 квітня відбулося 55 бойових зіткнень українських захисників із окупантами, на Бахмутському напрямку оборонці відбили 23 атаки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

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Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив

78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку відбито 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції ЗСУ.

Водночас, захисники протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.