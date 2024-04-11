Защитники отбили 23 атаки россиян на Бахмутском направлении – Генштаб

За минувшие сутки 10 апреля состоялось 55 боевых столкновений украинских защитников с оккупантами, на Бахмутском направлении защитники отбили 23 атаки врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Реклама:

В общем, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил

78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спирное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

На Бахмутском направлении отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области, где враг пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении отражено 6 атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 6 безуспешных атак на позиции ВСУ.

В то же время, защитники в течение минувших суток авиация Сил обороны нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.