Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масований удар РФ 11 квітня: ППО знищила 57 дронів і ракет ворога із 82

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 09:23
Масований удар РФ 11 квітня: ППО знищила 57 дронів і ракет ворога із 82
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України: протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Реклама:

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. -РФ.);
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область -РФ.);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. - РФ.);
  • 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда – Крим).
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

Олещук  зазначає, що до відбиття повітряного нападу противника залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Пряма мова: "Дякую усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів.

Разом – до перемоги!".

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
ракетний удар
Зеленський після нічної атаки окупантів: потрібна ППО, а не довгі дискусії
Нічна атака росіян: спалахнули пожежі на енергооб’єктах Львівщини, Одещини і Запоріжжя
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі у 4 областях − Міненерго
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: