Масований удар РФ 11 квітня: ППО знищила 57 дронів і ракет ворога із 82

В ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України: протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

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Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. -РФ.);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область -РФ.);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. - РФ.);

40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда – Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

Олещук зазначає, що до відбиття повітряного нападу противника залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

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16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Пряма мова: "Дякую усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів.

Разом – до перемоги!".