Массированный удар РФ 11 апреля: ПВО уничтожила 57 дронов и ракет врага из 82

В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины: противовоздушная оборона уничтожила 57 воздушных целей из 82, которыми атаковал враг.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Сообщается, что в ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА. Основное направление - Львовская область.

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В целом враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. -РФ.);

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область -РФ.);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. - РФ.);

40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск - РФ., Чауда - Крым).

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).

Олещук отмечает, что к отражению воздушного нападения противника привлекали истребительную авиацию и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

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16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Прямая речь: "Спасибо всем защитникам неба, кто этой ночью отражал очередную террористическую атаку оккупантов.

Вместе - к победе!".