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Вибух газу у багатоповерхівці у Кривому Розі: під завалами знайшли загиблого

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 13:00
Вибух газу у багатоповерхівці у Кривому Розі: під завалами знайшли загиблого
Фото ДСНС

Рятувальники виявили тіло загиблого під завалами будинку у Кривому Розі, де вночі 11 квітня стався вибух газу.

Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та ДСНС у Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, на місці вибуху на Східному під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років. Співчуття рідним та близьким".

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Деталі: У ДСНС повідомили, що причина вибуху у квартирі − побутовий газ. У результаті події постраждали 7 людей. 

 
фото ДСНС

Дослівно служба: "Вночі у Кривому Розі в одній із дев’ятиповерхівок стався вибух побутового газу та виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували. Також сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. Надзвичайники врятували 4 людини, травмовано 7 людей, 3 – госпіталізовані до лікарні". 

 
фото ДСНС

Деталі: На місці події працюють психологи.

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Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи тривають.  

Пізніше Вілкул додав, що від вибуху дуже постраждав один під'їзд на 36 квартир.

За його словами, подальші рішення щодо можливості відновлення чи необхідності демонтажу прийматимуть після спеціального обстеження, яке триватиме 2 тижні.

"До цього мешканці у квартири повернутися не можуть. Ухвалено рішення про виплату першочергової допомоги з місцевого бюджету по 40 тисяч на квартиру. Кому необхідне розселення у місцях компактного проживання – буде надано, можна звернутися до штабу у 128-й школі", − додав Вілкул.

О 13:00 у наметі штабу на розі будинку видаватимуть гарячі обіди, а о 14:00 люди зможуть потрапити до квартир за речами та документами. Вілкул підкреслив, що це відбуватимуться "поквартирно, у касках, з урахуванням заходів безпеки, у супроводі працівників ДСНС".

12 квітня з 8:00 у 128-й школі працюватиме Пункт допомоги у відновленні документів (щоб далі можна було отримувати всю необхідну допомогу).

"Світло, вода, газ у сусідніх під'їздах відновлено. P.S. Причини вибуху такої потужності не встановлені. Встановлюватиме експертиза", − підсумував Вілкул.

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Теми: Кривий Рігвибухжертви
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