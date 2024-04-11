Взрыв газа в многоэтажке в Кривом Роге: под завалами нашли погибшего

Спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Кривом Роге, где ночью 11 апреля произошел взрыв газа.

Источник: глава Совета обороны города Александр Вилкул и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, на месте взрыва на Восточном под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет. Соболезнования родным и близким".

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Детали: В ГСЧС сообщили, что причина взрыва в квартире − бытовой газ. В результате происшествия пострадали 7 человек.

фото ГСЧС

Дословно служба: "Ночью в Кривом Роге в одной из девятиэтажек произошел взрыв бытового газа и возник пожар на площади 120 кв. м., который чрезвычайники ликвидировали. Также произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажи. Чрезвычайники спасли 4 человека, травмированы 7 человек, 3 − госпитализированы в больницу".

фото ГСЧС

Детали: На месте происшествия работают психологи.

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Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Позже Вилкул добавил, что от взрыва очень пострадал один подъезд на 36 квартир.

По его словам, дальнейшие решения о возможности восстановления или необходимости демонтажа будут принимать после специального обследования, которое продлится 2 недели.

"До этого жители в квартиры вернуться не могут. Принято решение о выплате первоочередной помощи из местного бюджета по 40 тысяч на квартиру. Кому необходимо расселение в местах компактного проживания − будет предоставлено, можно обратиться в штаб в 128-й школе", − добавил Вилкул.

В 13:00 в палатке штаба на углу дома будут выдавать горячие обеды, а в 14:00 люди смогут попасть в квартиры за вещами и документами. Вилкул подчеркнул, что это будет происходить "поквартирно, в касках, с учетом мер безопасности, в сопровождении работников ГСЧС".

12 апреля с 8:00 в 128-й школе будет работать Пункт помощи в восстановлении документов (чтобы дальше можно было получать всю необходимую помощь).

"Свет, вода, газ в соседних подъездах восстановлены. P.S. Причины взрыва такой мощности не установлены. Будет устанавливать экспертиза", − подытожил Вилкул.

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