Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити храми в Переяславі й Кам'янці-Подільському

У середу, 10 квітня, Верховний Суд України зобов'язав Українську Православну Церкву звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Дослівно: "Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб".

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Деталі: Також Верховний Суд не задовольнити касаційну скаргу Релігійної громади УПЦ та зобов’язав її звільнити приміщення релігійних споруд у Кам’янець-Подільському.

"Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Камʼянець"".

Передісторія:

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14 липня 2024 року суд зобов'язав УПЦ МП звільнити та передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець" на Хмельниччині.