Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити храми в Переяславі й Кам'янці-Подільському

Анастасія ПроцЧетвер, 11 квітня 2024, 10:51
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити храми в Переяславі й Кам'янці-Подільському
Михайлівська церква у Переяславі. Фото: МКІП/Facebook

У середу, 10 квітня, Верховний Суд України зобов'язав Українську Православну Церкву звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". 

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики 

Дослівно: "Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб".

Реклама:

Деталі: Також Верховний Суд не задовольнити касаційну скаргу Релігійної громади УПЦ та зобов’язав її звільнити приміщення релігійних споруд у Кам’янець-Подільському.

"Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Камʼянець"".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

14 липня 2024 року суд зобов'язав УПЦ МП звільнити та передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець" на Хмельниччині.

Теми: церква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
церква
РПЦ назвала війну в Україні "священною", в українській церкві відреагували
Геть від Папи, УПЦ заборонити, Трамп – чорт. Архімандрит Кирило Говорун про контексти, які маємо враховувати, перш ніж волати про зраду
Комітет рекомендує Раді остаточно заборонити релігійні організації, пов'язані з РФ
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: