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Суд обязал УПЦ МП освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Анастасия ПроцЧетверг, 11 апреля 2024, 10:51
Суд обязал УПЦ МП освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Михайловская церковь в Переяславе. Фото: МКИП/Facebook

В среду, 10 апреля, Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить и передать Михайловскую церковь в Переяславе Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав". 

Источник: Министерство культуры и информационной политики 

Дословно: "Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит, Религиозная община УПЦ Свято-Михайловского прихода г. Переяслава должна добровольно освободить Михайловскую церковь и передать ее в пользование Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав". В случае невыполнения обязательств, исполнение решения Верховного Суда будет обеспечено в принудительном порядке в установленном законодательством порядке".

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Детали: Также Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Религиозной общины УПЦ и обязал ее освободить помещения религиозных сооружений в Каменец-Подольском.

"Верховный Суд в полной мере выяснил все обстоятельства дела и принял законное и обоснованное решение оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций без изменений и: обязал религиозную организацию Каменец-Подольского Свято-Николаевского прихода Каменец-Подольской Епархии УПЦ г. Каменец-Подольский. Каменец-Подольский, Хмельницкой области, освободить здание церкви и передать его Национальному историко-архитектурному заповеднику "Каменец"".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

14 июля 2024 года суд обязал УПЦ МП освободить и передать Здвиженскую церковь в Карвасарах Национальному заповеднику "Каменец" в Хмельницкой области.

Темы: церковь
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