Захисники знищили новітній російський РЕБ

На Харківщині українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Знищено новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

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Ця система постачається армії окупанта з 2016 року та призначена для придушення каналів супутникової навігації. Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу "Сталевий кордон" функції устаткування "модернізовано".

На Харківщині прикордонники знищили новітній російський РЕБ Р-340РП "Поле-21" pic.twitter.com/CvdNXLlnoN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024