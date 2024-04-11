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Захисники знищили новітній російський РЕБ

Альона Мазуренко Четвер, 11 квітня 2024, 11:01
Захисники знищили новітній російський РЕБ
скриншот

На Харківщині українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Знищено новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

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Ця система постачається армії окупанта з 2016 року та призначена для придушення каналів супутникової навігації. Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу "Сталевий кордон" функції устаткування "модернізовано".

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Теми: війнаПрикордонна служба
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