Захисники знищили новітній російський РЕБ
Четвер, 11 квітня 2024, 11:01
На Харківщині українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Знищено новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".
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Ця система постачається армії окупанта з 2016 року та призначена для придушення каналів супутникової навігації. Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу "Сталевий кордон" функції устаткування "модернізовано".
На Харківщині прикордонники знищили новітній російський РЕБ Р-340РП "Поле-21" pic.twitter.com/CvdNXLlnoN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024
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