Защитники уничтожили новейший российский РЭБ

Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Уничтожен новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

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Эта система поставляется армии оккупанта с 2016 года и предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. Однако после встречи с дроном пограничников Гвардии наступления "Стальной рубеж" функции оборудования "модернизированы".

На Харківщині прикордонники знищили новітній російський РЕБ Р-340РП "Поле-21" pic.twitter.com/CvdNXLlnoN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024