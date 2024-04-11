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Защитники уничтожили новейший российский РЭБ

Алена МазуренкоЧетверг, 11 апреля 2024, 11:01
Защитники уничтожили новейший российский РЭБ
скриншот

Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Уничтожен новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

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Эта система поставляется армии оккупанта с 2016 года и предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. Однако после встречи с дроном пограничников Гвардии наступления "Стальной рубеж" функции оборудования "модернизированы".

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Темы: войнаПограничная служба
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