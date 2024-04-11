Защитники уничтожили новейший российский РЭБ
Четверг, 11 апреля 2024, 11:01
Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Уничтожен новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".
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Эта система поставляется армии оккупанта с 2016 года и предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. Однако после встречи с дроном пограничников Гвардии наступления "Стальной рубеж" функции оборудования "модернизированы".
На Харківщині прикордонники знищили новітній російський РЕБ Р-340РП "Поле-21" pic.twitter.com/CvdNXLlnoN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024
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