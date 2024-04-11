Чмут розповів, яким Залужний бачив технологічний стрибок в українському озброєнні
Керівника благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут каже, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний вбачав, що технологічний прорив в озброєнні може статися через масове застосування безпілотних технологій на полі бою.
Джерело: інтерв’ю Чмута "Українській правді"
Деталі: На запитання, як саме міг би зараз виглядати технологічний стрибок в озброєнні, про який писав Залужний, Чмут відповів: "На думку головкома Залужного, це мали бути FPV і в цілому безпілотні технології на полі бою. Я мав довгу розмову про це з ним".
Пряма мова Чмута: "Залужний вбачав у цій технології величезний потенціал, завдяки якому ми могли би нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці, в озброєннях, у тактичній глибині, виграючи час.
Під це головком хотів формувати командування безпілотних сил, під це він хотів формувати 100 рот так званих "Рубаків" – рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, під це він хотів формувати ту саму армію дронів – мільйон плюс FPV і виробів інших платформ".
Передісторія:
- У листопаді 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в своїй колонці на The Economist написав, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.
- У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.