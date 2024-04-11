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Чмут розповів, яким Залужний бачив технологічний стрибок в українському озброєнні  

Олександр Шумілін, Роман КравецьЧетвер, 11 квітня 2024, 11:28
Чмут розповів, яким Залужний бачив технологічний стрибок в українському озброєнні  
Фото: Назарій Мазилюк

Керівника благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут каже, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний вбачав, що технологічний прорив в озброєнні може статися через масове застосування безпілотних технологій на полі бою.

Джерело: інтерв’ю Чмута "Українській правді"

Деталі: На запитання, як саме міг би зараз виглядати технологічний стрибок в озброєнні, про який писав Залужний, Чмут відповів: "На думку головкома Залужного, це мали бути FPV і в цілому безпілотні технології на полі бою. Я мав довгу розмову про це з ним".

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Пряма мова Чмута: "Залужний вбачав у цій технології величезний потенціал, завдяки якому ми могли би нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці, в озброєннях, у тактичній глибині, виграючи час.

Під це головком хотів формувати командування безпілотних сил, під це він хотів формувати 100 рот так званих "Рубаків" – рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, під це він хотів формувати ту саму армію дронів – мільйон плюс FPV і виробів інших платформ".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У листопаді 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в своїй колонці на The Economist написав, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.
  • У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.

Теми: Залужнийвійнабезпілотники
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