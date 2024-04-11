Чмут рассказал, каким Залужный видел технологический скачок в украинском вооружении

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут говорит, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный считал, что технологический прорыв в вооружении может произойти из-за массового применения беспилотных технологий на поле боя.

Источник: интервью Чмута "Украинской правде"

Детали: На вопрос, как именно мог бы сейчас выглядеть технологический скачок в вооружении, о котором писал Залужный, Чмут ответил: "По мнению главкома Залужного, это должны были быть FPV и в целом беспилотные технологии на поле боя. Я имел долгий разговор об этом с ним".

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Прямая речь Чмута: "Залужный видел в этой технологии огромный потенциал, благодаря которому мы могли бы нивелировать российское количественное преимущество в людях, в технике, в вооружении, в тактической глубине, выигрывая время.

Под это главком хотел формировать командование беспилотных сил, под это он хотел формировать 100 рот так называемых "Рубаков" - рот ударных беспилотных авиационных комплексов, под это он хотел формировать ту самую армию дронов - миллион плюс FPV и изделий других платформ".

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