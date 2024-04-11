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Чмут рассказал, каким Залужный видел технологический скачок в украинском вооружении

Александр Шумилин, Роман КравецЧетверг, 11 апреля 2024, 11:28
Чмут рассказал, каким Залужный видел технологический скачок в украинском вооружении
Фото: Назарий Мазылюк

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут говорит, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный считал, что технологический прорыв в вооружении может произойти из-за массового применения беспилотных технологий на поле боя.

Источник: интервью Чмута "Украинской правде"

Детали: На вопрос, как именно мог бы сейчас выглядеть технологический скачок в вооружении, о котором писал Залужный, Чмут ответил: "По мнению главкома Залужного, это должны были быть FPV и в целом беспилотные технологии на поле боя. Я имел долгий разговор об этом с ним".

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Прямая речь Чмута: "Залужный видел в этой технологии огромный потенциал, благодаря которому мы могли бы нивелировать российское количественное преимущество в людях, в технике, в вооружении, в тактической глубине, выигрывая время.

Под это главком хотел формировать командование беспилотных сил, под это он хотел формировать 100 рот так называемых "Рубаков" - рот ударных беспилотных авиационных комплексов, под это он хотел формировать ту самую армию дронов - миллион плюс FPV и изделий других платформ".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ноябре 2023 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке на The Economist написал, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.
  • В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.

Темы: Залужныйвойнабеспилотники
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