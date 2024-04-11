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Окупанти обстріляли Запорізьку область, постраждала місцева

Анастасія ПроцЧетвер, 11 квітня 2024, 12:24
Окупанти обстріляли Запорізьку область, постраждала місцева
Ілюстраційне фото: Getty Images

Російські війська обстріляли з артилерії прифронтове Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранили 46-річну жінку. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Федоров зазначив, що жінка отримала травми на подвірʼї власного будинку. Постраждалу доставили до лікарні.

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Також очільник Запорізької ОВА нагадав про безкоштовну евакуацію із прифронтових громад.

Пряма мова: "Як записатися на безкоштовну евакуацію з прифронтових громад:

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291

ВІДЕО ДНЯ

Евакуаційні групи Національної поліції України:

- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

- для жителів Василівського району – 097-826-20-02".

Теми: Запорізька областьобстріл
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