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Оккупанты обстреляли Запорожскую область, пострадала местная

Анастасия ПроцЧетверг, 11 апреля 2024, 12:24
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, пострадала местная
Иллюстрационное фото: Getty Images

Российские войска обстреляли из артиллерии прифронтовое Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранили 46-летнюю женщину. 

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: Федоров отметил, что женщина получила травмы во дворе собственного дома. Пострадавшую доставили в больницу.

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Также глава Запорожской ОВА напомнил о бесплатной эвакуации из прифронтовых общин.

Прямая речь: "Как записаться на бесплатную эвакуацию из прифронтовых громад:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291

ВИДЕО ДНЯ

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

- для жителей Пологовского района - 050-272-72-76;

- для жителей Васильевского района - 097-826-20-02".

Темы: Запорожская областьобстрел
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