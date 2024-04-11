Оккупанты обстреляли Запорожскую область, пострадала местная
Четверг, 11 апреля 2024, 12:24
Российские войска обстреляли из артиллерии прифронтовое Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранили 46-летнюю женщину.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Детали: Федоров отметил, что женщина получила травмы во дворе собственного дома. Пострадавшую доставили в больницу.
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Также глава Запорожской ОВА напомнил о бесплатной эвакуации из прифронтовых общин.
Прямая речь: "Как записаться на бесплатную эвакуацию из прифронтовых громад:
Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291
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Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:
- для жителей Пологовского района - 050-272-72-76;
- для жителей Васильевского района - 097-826-20-02".