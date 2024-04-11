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На Луганщині загинув пресофіцер російського Міноборони – ЗМІ

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 12:43
На Луганщині загинув пресофіцер російського Міноборони – ЗМІ
Євгеній Половодов. Фото – скрін з відео пропагандистської ВГТРК

Біля Кремінної в Луганській області загинув пресофіцер Міністерства оборони Росії Євгеній Половодов, який супроводжував пропагандистів ВГТРК.

Джерело: Інститу масової інформації

Деталі: ІМІ проаналізував сюжет луганської філії пропагандистського медіахолдингу РФ "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", де про це повідомлялося.

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Також телеграм-канал "Вести Луганска" оприлюднив відео, як надають допомогу їхнім пропагандистам у лікарні.

10 квітня 2024 року в луганській філії російської ВГТРК, яку окупанти створили на захопленій частині Луганської області, повідомили, що їхні пропагандисти Денис Шум та Артем Юндас потрапили під обстріл поблизу Кремінної. Їх супроводжував Половодов.

Судячи з фото Артема Юндаса, оприлюдненого в телеграм-каналі пропагандистів, він носить бронежилет і шолом зеленого кольору. Також пропагандисти оприлюднили момент обстрілу, на якому Артем Юндас не тільки в зелених шоломі та бронежилеті, а й у камуфльованому одязі.

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За словами директорки ІМІ Оксани Романюк, це "неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів". Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових, наприклад бути синього кольору.

Дослівно ІМІ: "Нагадаємо, що на окупованих територіях України не працюють незалежні медіа. Окуповуючи громади, росіяни нищили редакції українських медіа катували та переслідували журналістів".

Теми: Росіявійна
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