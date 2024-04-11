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На Луганщине погиб пресс-офицер российского Минобороны – СМИ

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 12:43
На Луганщине погиб пресс-офицер российского Минобороны – СМИ
Евгений Половодов. Фото - скрин с видео пропагандистской ВГТРК

Возле Кременной в Луганской области погиб пресс-офицер Министерства обороны России Евгений Половодов, который сопровождал пропагандистов ВГТРК.

Источник: Институт массовой информации

Детали: ИМИ проанализировал сюжет луганского филиала пропагандистского медиахолдинга РФ "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", где об этом сообщалось.

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Также телеграм-канал "Вести Луганска" обнародовал видео, как оказывают помощь их пропагандистам в больнице.

10 апреля 2024 года в луганском филиале российской ВГТРК, который оккупанты создали на захваченной части Луганской области, сообщили, что их пропагандисты Денис Шум и Артем Юндас попали под обстрел вблизи Кременной. Их сопровождал Половодов.

Судя по фото Артема Юндаса, обнародованного в телеграм-канале пропагандистов, он носит бронежилет и шлем зеленого цвета. Также пропагандисты обнародовали момент обстрела, на котором Артем Юндас не только в зеленых шлеме и бронежилете, но и в камуфлированной одежде.

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По словам директора ИМИ Оксаны Романюк, это "недопустимо для журналистов и приравнивает их к комбатантам". Шлем и бронежилет должны отличаться цветом от военных, например быть синего цвета.

Дословно ИМИ: "Напомним, что на оккупированных территориях Украины не работают независимые медиа. Оккупируя общины, россияне уничтожали редакции украинских медиа, пытали и преследовали журналистов".

Темы: Росcиявойна
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