Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 4 людини загинули, ще 5 постраждали
11 квітня російські війська балістикою атакували Миколаїв, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 5 постраждали.
Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, Сили оборони півдня, Суспільне.Миколаїв
Дослівно Сили оборони: "Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало".
Деталі: Також зазначається про пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.
Більше деталей: О 12:05 повітряники повідомили про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях.
Кореспонденти Суспільного написали про вибухи в Миколаєві. Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті стався вибух.
"Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом".
О 12:32 очільник Миколаївської ОВА повідомив про двох загиблих та четверо поранених внаслідок удару.