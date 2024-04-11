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Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 4 людини загинули, ще 5 постраждали

Анастасія ПроцЧетвер, 11 квітня 2024, 12:43
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 4 людини загинули, ще 5 постраждали
Скрін з відео Сил оборони півдня України

11 квітня російські війська балістикою атакували Миколаїв, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 5 постраждали.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, Сили оборони півдня, Суспільне.Миколаїв

Дослівно Сили оборони: "Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало". 

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Деталі: Також зазначається про пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. 

Більше деталей: О 12:05 повітряники повідомили про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях.
Кореспонденти Суспільного написали про вибухи в Миколаєві. Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті стався вибух.   

ВІДЕО ДНЯ

 "Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом".

О 12:32 очільник Миколаївської ОВА повідомив про двох загиблих та четверо поранених внаслідок удару.

Теми: Миколаївобстрілжертви
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