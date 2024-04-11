Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 4 людини загинули, ще 5 постраждали

11 апреля российские войска баллистикой атаковали Николаев, в результате чего 4 человека погибли, еще 5 пострадали.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич, Силы обороны юга, Суспільне.Миколаїв

Дословно Силы обороны: "Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Коварно ударил среди дня по Николаеву. По предварительной информации погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали".

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Детали: Также отмечается о повреждении жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов.

Больше деталей: В 12:05 воздушники сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.

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Корреспонденты Общественного написали о взрывах в Николаеве. Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе произошел взрыв.

"Выясняем обстоятельства. Предоставим информацию позже".

В 12:32 глава Николаевской ОВА сообщил о двух погибших и четырех раненых в результате удара.