Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 4 людини загинули, ще 5 постраждали
11 апреля российские войска баллистикой атаковали Николаев, в результате чего 4 человека погибли, еще 5 пострадали.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич, Силы обороны юга, Суспільне.Миколаїв
Дословно Силы обороны: "Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Коварно ударил среди дня по Николаеву. По предварительной информации погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали".
Детали: Также отмечается о повреждении жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов.
Больше деталей: В 12:05 воздушники сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.
Корреспонденты Общественного написали о взрывах в Николаеве. Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе произошел взрыв.
"Выясняем обстоятельства. Предоставим информацию позже".
В 12:32 глава Николаевской ОВА сообщил о двух погибших и четырех раненых в результате удара.