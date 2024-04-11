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Україна з Латвією підписали безпекову угоду

Ірина Балачук, "Європейська правда"Четвер, 11 квітня 2024, 14:04
Україна з Латвією підписали безпекову угоду
У Вільнюсі президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Фото ОП

Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угодою 11 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президента України Володимира Зеленського

Деталі: За словами президента, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. 

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Також він додав, що Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та "безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО".

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", – підсумував Зеленський. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 квітня Зеленський перебуває у Литві на саміті так званого "Тримор’я"
  • Крім того, цього дня Литва доставила до України чергову партію військової допомоги
  • Напередодні Київ відвідував міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який обговорив з українським колегою проблеми постачання військової допомоги та заплановане підписання українсько-литовської угоди про безпеку.
  • Під час зустрічі Кащюнас та Рустем Умєров обговорили дефіцит боєприпасів в Україні, а також необхідність сприяння військовій промисловості та приєднання до багатосторонніх ініціатив із виробництва, закупівлі та збільшення виробництва озброєнь і боєприпасів.

Теми: УкраїнаЛатвія
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