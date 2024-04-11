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Украина с Латвией подписали соглашение по безопасности

Ирина Балачук, "Европейская правда"Четверг, 11 апреля 2024, 14:04
Украина с Латвией подписали соглашение по безопасности
В Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Фото ОП

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности 11 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского

Детали: По словам президента, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно.

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Также он добавил, что Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и "безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО".

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", − подытожил Зеленский.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 апреля Зеленский находится в Литве на саммите так называемого "Триморья"
  • 11 апреля Литва доставила в Украину очередную партию военной помощи
  • 10 апреля Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который обсудил с украинским коллегой проблемы поставок военной помощи и запланированное подписание украинско-литовского соглашения о безопасности.
  • Лауринас Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта. После первого визита на новой должности в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что помощь Украине будет еще больше.

Темы: УкраинаЛатвия
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