Украина с Латвией подписали соглашение по безопасности

В Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Фото ОП

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности 11 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского

Детали: По словам президента, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно.

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Также он добавил, что Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и "безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО".

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", − подытожил Зеленский.

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