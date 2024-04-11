ЗМІ розповіли про ідеї Трампа щодо НАТО й закінчення війни Росії проти Україні

Телеканал CNN дізнався, що майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито планує поділити країни НАТО на "два сорти" залежно від їхніх витрат на оборону, а також хоче змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За даними джерел телеканалу, у таких розмовах багато європейських послів дізналися, що Трамп хоче просувати ідею "дворівневого НАТО": щоби країни, які витрачають на оборону менше ніж 2% ВВП, не були захищені 5 статтею Північноатлантичного договору.

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Що стосується планів Трампа "швидко зупинити війну" в Україні, деякі іноземні дипломати нібито почули, що він хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

У випадку перемоги на президентських виборах Трамп, ймовірно, спробує вийти на зв’язок з главою Кремля Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським одразу ж після переобрання, або наступного дня після інавгурації, щоб почати таку роботу, розповів один з анонімних співрозмовників, знайомий з ідеями експрезидента.

Інструментом тиску може стати американська військова допомога для України.

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"Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче", – зазначив співрозмовник.

Невідомо, наскільки цей анонімний співрозмовник близький до команди Трампа.

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.

Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав фейковими ці деталі.