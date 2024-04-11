СМИ рассказали об идеях Трампа по НАТО и окончании войны России против Украины

Телеканал CNN узнал, что будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы планирует поделить страны НАТО на "два сорта" в зависимости от их расходов на оборону, а также хочет заставить Россию и Украину начать переговоры о прекращении боевых действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По данным источников телеканала, в таких разговорах многие европейские послы узнали, что Трамп хочет продвигать идею "двухуровневого НАТО": чтобы страны, которые тратят на оборону менее 2% ВВП, не были защищены 5 статьей Североатлантического договора.

Реклама:

Что касается планов Трампа "быстро остановить войну" в Украине, то некоторые иностранные дипломаты якобы услышали, что он хочет посадить Москву и Киев за стол переговоров и побудить их к договоренности для прекращения боевых действий.

В случае победы на президентских выборах Трамп, вероятно, попытается выйти на связь с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Зеленским сразу же после переизбрания, или на следующий день после инаугурации, чтобы начать такую работу, рассказал один из анонимных собеседников, знакомый с идеями экс-президента.

Инструментом давления может стать американская военная помощь для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Если Украина хочет постоянного потока помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если Россия не хочет, чтобы мы предоставили большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры... Это не означает уступок Украине, или что мы дадим Путину все, что он захочет", – отметил собеседник.

Неизвестно, насколько этот анонимный собеседник близок к команде Трампа.

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.

Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал фейковыми эти детали.