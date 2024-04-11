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Європарламент вирішив не погоджувати фінансування Раді ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

Іванна Костіна, Олександр ШумілінЧетвер, 11 квітня 2024, 14:58
Європарламент вирішив не погоджувати фінансування Раді ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot
Фото: Getty Images

Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на євродепутатів, присутніх на засіданні

Деталі: Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

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Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.

Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.

Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

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"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" – написав Верхофстадт у Twitter (X)

"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", – написав євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Раніше президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки Росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.

Він заявив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей. 

Нагадаємо, у середу голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Теми: ППОЄСгроші
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