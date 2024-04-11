Европарламент решил не давать финансирование Совету ЕС, пока Украина не получит новые Patriot

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на евродепутатов, присутствующих на заседании

Детали: Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

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Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда Украина нуждается в семи.

Его предложение встретили бурными аплодисментами.

Решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против были 62.

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"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – написал Верхофстадт в Twitter (X)

"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.

Он заявил, что часть ударных дронов и ракет удалось сбить, но некоторые все же попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.

Напомним, в среду глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.