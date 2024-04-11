Нічна атака росіян: спалахнули пожежі на енергооб’єктах Львівщини, Одещини і Запоріжжя

У результаті російської масованої атаки спалахнули пожежі на енергетичних об’єктах у Львівській, Одеській та Запорізький областях, на Миколаївщині уламки збитих дронів упали на відкритій території. Раніше повідомлялося про удари окупантів по енергетиці Київщині та Харківщини.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, Сили оборони півдня та ДСНС у Telegram

Пряма мова Козицького: "Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці".

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Деталі: За словами голови ОВА, жертв та постраждалих нема, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Сили оборони півдня повідомили, що на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту − пожежу оперативно загасили, люди не постраждали.

Дослівно Сили оброни півдня: "По Запорізькій області ворог спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було".

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Деталі: У Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.

Зазначається, що бойова робота по повітряних цілях окупантів тривала понад 5 годин − на півдні країни знищили 21 дрон: 7 − на Одещині, 8 − на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

У ДСНС повідомили, що від вночі на місцях ліквідації наслідків масованого обстрілу працюють понад 200 рятувальників, а також понад сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків.

Фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "По Харкову ворог випустив більше 10 ракет, у деяких районах міста відсутнє електропостачання. Ліквідація наслідків обстрілів триває також на Одещині, Львівщині, Запоріжжі та Київщині. Залучений особовий склад та техніка ДСНС із сусідніх регіонів".

Деталі: Повідомляється, що рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції. На базі пожежно-рятувальних частин та підрозділів поліції працюють Пункти Незламності – з електроенергією та доступом до мережі. Водночас зазначається, що поблизу місць ліквідації обстрілів може бути обмежений рух транспорту.

За даними ДСНС, цієї ночі минулося без загиблих та потерпілих.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що кілька повітряних цілей ворога захисники неба знешкодили і на Прикарпатті.

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