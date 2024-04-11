Фіцо пообіцяв, що Словаччина не буде перешкоджати Україні на шляху до ЄС

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що його країна підтримує бажання України якнайшвидше стати членом ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій

Деталі: Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС. "Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка", – сказав він.

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"Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху (до ЄС). Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу", – додав Фіцо.

Він запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що "це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни, і для мирного розвитку".

"Ми тримаємо кулаки за вас", – запевнив Роберт Фіцо.

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Він також заявив, що Словаччина прагне мати дружні відносини з Україною.

Окрім того, Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.