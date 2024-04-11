Фицо пообещал, что Словакия не будет препятствовать Украине на пути в ЕС
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сказал, что его страна поддерживает желание Украины как можно быстрее стать членом ЕС.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций
Детали: Фицо заверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС. "Это не спекуляция. Это - абсолютная полная поддержка", - сказал он.
"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути (в ЕС). Наоборот - мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров по вступлению", - добавил Фицо.
Он заверил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что "это гарантия для перспектив страны, для развития страны, и для мирного развития".
"Мы держим кулаки за вас", - заверил Роберт Фицо.
Он также заявил, что Словакия стремится иметь дружеские отношения с Украиной.
Кроме того, Фицо сообщил, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.