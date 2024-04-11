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З 47 прифронтових населених пунктів Харківщини примусово евакуюють родини з дітьми

Анастасія ПроцЧетвер, 11 квітня 2024, 16:59
З 47 прифронтових населених пунктів Харківщини примусово евакуюють родини з дітьми
Харків після російського обстрілу 7 квітня. Ілюстративне фото: Getty Images

Рада оборони області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів Харківщини.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, йдеться про близькі до кордону з Росією населені пункти  Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. 

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" За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини".

Очільник Харківської ОВА зазначив, уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця для тимчасового проживання людей. Також він додав, що Харкова це рішення про евакуацію не стосується. 

Теми: Харківська областьевакуація
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