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Из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковщины принудительно эвакуируют семьи с детьми

Анастасия ПроцЧетверг, 11 апреля 2024, 16:59
Из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковщины принудительно эвакуируют семьи с детьми
Харьков после российского обстрела 7 апреля. Иллюстративное фото: Getty Images

Совет обороны области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковщины.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, речь идет о близких к границе с Россией населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. 

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"По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка".

Глава Харьковской ОВА отметил, уже определены маршруты эвакуации и забронированы места для временного проживания людей. Также он добавил, что Харькова это решение об эвакуации не касается. 

Темы: Харьковская областьэвакуация
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