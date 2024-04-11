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Шмигаль розповів, як Словаччина долучиться до "формули миру"

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 11 квітня 2024, 17:52
Шмигаль розповів, як Словаччина долучиться до формули миру
Фото Шмигаля і Фіца

Україна та Словаччина обговорили приєднання Братислави до реалізації української "формули миру".

Джерело: про це йшлося на спільних міжурядових консультаціях, які пройшли в четвер у Словаччині, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції зазначив, що на зустрічі йшлося про участь Словаччини в імплементації "формули миру" президента Володимира Зеленського.

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За задумом, країни, що братимуть участь у Саміті миру, зможуть долучитися до реалізації окремих пунктів із "мирного плану".

"Тут найперспективнішим було б долучення до реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку в частині деокупації Запорізької атомної електростанції, а також до пункту про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування, як сьогодні пан прем’єр і озвучив. Це один із наших пріоритетів співпраці", -  заявив глава українського уряду, кажучи про участь Словаччини.

Глава словацького уряду Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

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Шмигаль заявив, що під час консультацій запросив Словаччину взяти участь у Саміті миру.

Шмигаль окремо повідомив, що Словаччина допомагатиме Україні з розмінуванням.

Теми: Шмигаль Словаччинаформула миру
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