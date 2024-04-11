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Шмыгаль рассказал, как Словакия присоединится к "формуле мира"

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 11 апреля 2024, 17:52
Шмыгаль рассказал, как Словакия присоединится к формуле мира
Фото Шмыгаля и Фицо

Украина и Словакия обсудили присоединение Братиславы к реализации украинской "формулы мира".

Источник: об этом шла речь на совместных межправительственных консультациях, которые прошли в четверг в Словакии, сообщает "Европейская правда"

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции отметил, что на встрече речь шла об участии Словакии в имплементации "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

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За задумом, країни, що братимуть участь у Саміті миру, зможуть долучитися до реалізації окремих пунктів із "мирного плану".

"Тут найперспективнішим було б долучення до реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку в частині деокупації Запорізької атомної електростанції, а також до пункту про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування, як сьогодні пан прем’єр і озвучив. Це один із наших пріоритетів співпраці", -  заявив глава українського уряду, кажучи про участь Словаччини.

Глава словацького уряду Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

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Шмигаль заявив, що під час консультацій запросив Словаччину взяти участь у Саміті миру.

Шмигаль окремо повідомив, що Словаччина допомагатиме Україні з розмінуванням.

Темы: ШмыгальСловакияформула мира
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