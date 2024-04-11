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Дуда побажав Зеленському приїхати на наступний саміт Тримор’я в костюмі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 18:46
Дуда побажав Зеленському приїхати на наступний саміт Тримор’я в костюмі
Анджей Дуда та Володимир Зеленський у Києві в серпні 2022 року. Фото - Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Володимир Зеленський приїхав на саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у 2025 році "в костюмі", що символізуватиме завершення війни в Україні.

Джерело: Дуда заявив на пресконференції за підсумками саміту Тримор’я у Вільнюсі 11 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Польський президент, який завершує свою каденцію у 2025 році, заявив, що для нього прийняття саміту Ініціативи трьох морів "є дуже важливим особисто", і на ньому він очікує обговорення результатів 10 років співпраці його учасників.

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"Але я вірю, Володимире, що ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулась до стабільності і яка повернула мир та спокій", – додав він, звертаючись до Зеленського.

"Це моє побажання вам від щирого серця для всього суспільства та народу України. Нам дуже потрібен мир у цій частині Європи. І я щиро вірю, що він у нас буде тоді, коли ми станемо сильнішими", – наголосив Дуда.

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до Литви для участі у саміті так званого Тримор’я.

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У Вільнюсі він підписав ще одну двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" – з Латвією.

Ініціатива трьох морів – це ініціатива, яка об'єднує 12 країн ЄС поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (що й дало їй назву).

Теми: ДудаПольщаЗеленськийвійна
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