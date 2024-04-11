Дуда пожелал Зеленскому приехать на следующий саммит Триморья в костюме

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве в августе 2022 года. Фото - Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Владимир Зеленский приехал на саммит Инициативы трех морей (Триморье) в 2025 году "в костюме", что будет символизировать завершение войны в Украине.

Источник: Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Триморья в Вильнюсе 11 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Польский президент, который завершает свою каденцию в 2025 году, заявил, что для него принятие саммита Инициативы трех морей "является очень важным лично", и на нем он ожидает обсуждения результатов 10 лет сотрудничества его участников.

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"Но я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие", – добавил он, обращаясь к Зеленскому.

"Это мое пожелание вам от всего сердца для всего общества и народа Украины. Нам очень нужен мир в этой части Европы. И я искренне верю, что он у нас будет тогда, когда мы станем сильнее", – подчеркнул Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в Литву для участия в саммите так называемого Триморья.

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В Вильнюсе он подписал еще одно двустороннее соглашение по безопасности в продолжение Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" – с Латвией.

Инициатива трех морей – это инициатива, объединяющая 12 стран ЕС вокруг Балтийского, Черного и Адриатического морей (что и дало ей название).