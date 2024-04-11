Зеленський прокоментував зміни до закону про мобілізацію: Допоможе військовому керівництву

Президент Володимир Зеленський прокоментував прийнятий парламентом в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: Зеленський у четвер на брифінгу у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо.

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Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни.

Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється".

Деталі: Президент наголосив, що "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".

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"Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо: 11 квітня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.