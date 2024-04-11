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Зеленский прокомментировал изменения в закон о мобилизации: Поможет военному руководству

Станислав ПогориловЧетверг, 11 апреля 2024, 19:29
Зеленский прокомментировал изменения в закон о мобилизации: Поможет военному руководству
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятый парламентом в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: Зеленский в четверг на брифинге в Вильнюсе, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Мобилизация происходит согласно срокам соответствующего законодательства, продолжается каждые три месяца. Много всего, много манипуляций, российского нарратива по срыву мобилизации в Украине и тому подобное.

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Обратите внимание на факты. Мобилизация постоянно продолжается, как это и должно быть, согласно законодательству, в военное время, во время войны.

Относительно закона, или одного из законов, касающихся изменений в мобилизации, того, что было проголосовано сегодня утром, по запросу наших войск, военного руководства, есть определенные изменения в мобилизации. И, согласно этой мобилизации, да, есть усиление контроля тех, кто уклоняется".

Детали: Президент подчеркнул, что "любой человек даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации, и был в мобилизационном возрасте, и он был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное законодательство".

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"Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству. Отпуска, улучшение ротаций и т.д.", - сказал Зеленский.

Узнать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

Напомним: 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Темы: Зеленскиймобилизациявойна
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