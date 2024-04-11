Росіяни вдарили по Харківщині, постраждали четверо цивільних
Четвер, 11 квітня 2024, 20:11
Російські війська 11 квітня близько 16:00 завдали авіаудару по селу Великі Проходи Харківського району, четверо людей постраждали.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці".
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Деталі: Попередньо, ворог атакував село авіабомбою. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.