Росіяни вдарили по Харківщині, постраждали четверо цивільних

Російські війська 11 квітня близько 16:00 завдали авіаудару по селу Великі Проходи Харківського району, четверо людей постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці".

Реклама:

Деталі: Попередньо, ворог атакував село авіабомбою. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.

Фото - Харківська обласна прокуратура