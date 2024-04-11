Россияне ударили по Харьковщине, пострадали четверо гражданских
Четверг, 11 апреля 2024, 20:11
Российские войска 11 апреля около 16:00 нанесли авиаудар по селу Большие Проходы Харьковского района, четыре человека пострадали.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Получил осколочные ранения 75-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. У двух женщин острая реакция на стресс. Еще одна жительница получила легкие телесные повреждения, медики оказали ей помощь на месте".
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Детали: Предварительно, враг атаковал деревню авиабомбой. Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек. Произошел пожар.