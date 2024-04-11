В Європарламенті визнали, що не зможуть натиснути на держави ЄС щодо Patriot

Європарламент у четвер відмовився проголосувати за аудит бюджету Європейської Ради та Ради ЄС на 2022 рік у спробі змусити лідерів ЄС підтримати Україну додатковими системами Patriot, однак у парламенті визнали, що навряд чи їхній тиск буде результативним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Видання відзначає, що рішення Європарламенту багато хто сприймає як театралізоване дійство, оскільки орган не має повноважень змусити Раду надати Україні зброю.

Реклама:

Обидві інституції, підкреслює видання, перебувають у тривалій бюджетній суперечці, тому що Рада відмовляється брати участь у аудиторських перевірках парламенту, а Європарламент жодного разу з 2009 року не схвалював рішення про виконання бюджету Ради.

Депутат від Ірландії Люк Мін Фланаган заявив, що Раду не хвилює голосування.

"Їм байдуже. Рада не зустрічається з нами, не розмовляє з нами і не відповідає на запитання", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше низка євродепутатів повідомили про "безпрецедентну подію", оскільки Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо бюджету Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

Згодом редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що це рішення Європарламенту може виявитися "політичним театром".