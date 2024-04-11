Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Європарламенті визнали, що не зможуть натиснути на держави ЄС щодо Patriot

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 20:33
В Європарламенті визнали, що не зможуть натиснути на держави ЄС щодо Patriot
Фото - Getty Images

Європарламент у четвер відмовився проголосувати за аудит бюджету Європейської Ради та Ради ЄС на 2022 рік у спробі змусити лідерів ЄС підтримати Україну додатковими системами Patriot, однак у парламенті визнали, що навряд чи їхній тиск буде результативним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Видання відзначає, що рішення Європарламенту багато хто сприймає як театралізоване дійство, оскільки орган не має повноважень змусити Раду надати Україні зброю. 

Реклама:

Обидві інституції, підкреслює видання, перебувають у тривалій бюджетній суперечці, тому що Рада відмовляється брати участь у аудиторських перевірках парламенту, а Європарламент жодного разу з 2009 року не схвалював рішення про виконання бюджету Ради.

Депутат від Ірландії Люк Мін Фланаган заявив, що Раду не хвилює голосування.

"Їм байдуже. Рада не зустрічається з нами, не розмовляє з нами і не відповідає на запитання", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше низка євродепутатів повідомили про "безпрецедентну подію", оскільки Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо бюджету Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

Згодом редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що це рішення Європарламенту може виявитися "політичним театром".

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
ЄС
Боррель хоче від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України: Словами Путіна не зупинити
"Політичний театр": Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути "порожньою погрозою"
Фіцо пообіцяв, що Словаччина не буде перешкоджати Україні на шляху до ЄС
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: