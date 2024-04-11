В Європарламенті визнали, що не зможуть натиснути на держави ЄС щодо Patriot
Європарламент у четвер відмовився проголосувати за аудит бюджету Європейської Ради та Ради ЄС на 2022 рік у спробі змусити лідерів ЄС підтримати Україну додатковими системами Patriot, однак у парламенті визнали, що навряд чи їхній тиск буде результативним.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Деталі: Видання відзначає, що рішення Європарламенту багато хто сприймає як театралізоване дійство, оскільки орган не має повноважень змусити Раду надати Україні зброю.
Обидві інституції, підкреслює видання, перебувають у тривалій бюджетній суперечці, тому що Рада відмовляється брати участь у аудиторських перевірках парламенту, а Європарламент жодного разу з 2009 року не схвалював рішення про виконання бюджету Ради.
Депутат від Ірландії Люк Мін Фланаган заявив, що Раду не хвилює голосування.
"Їм байдуже. Рада не зустрічається з нами, не розмовляє з нами і не відповідає на запитання", – сказав він.
Раніше низка євродепутатів повідомили про "безпрецедентну подію", оскільки Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо бюджету Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.
Згодом редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що це рішення Європарламенту може виявитися "політичним театром".