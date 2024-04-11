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В Европарламенте признали, что не смогут оказать давление на государства ЕС относительно Patriot

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 апреля 2024, 20:33
В Европарламенте признали, что не смогут оказать давление на государства ЕС относительно Patriot
Фото - Getty Images

Европарламент в четверг отказался проголосовать за аудит бюджета Европейского Совета и Совета ЕС на 2022 год в попытке заставить лидеров ЕС поддержать Украину дополнительными системами Patriot, однако в парламенте признали, что вряд ли их давление будет результативным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Издание отмечает, что решение Европарламента многие воспринимают как театрализованное представление, поскольку орган не имеет полномочий заставить Совет предоставить Украине оружие.

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Оба института, подчеркивает издание, находятся в длительном бюджетном споре, потому что Совет отказывается участвовать в аудиторских проверках парламента, а Европарламент ни разу с 2009 года не одобрял решения о выполнении бюджета Совета.

Депутат от Ирландии Люк Мин Фланаган заявил, что Раду не волнует голосование.

"Им все равно. Совет не встречается с нами, не разговаривает с нами и не отвечает на вопросы", – сказал он.

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Ранее ряд евродепутатов сообщили о "беспрецедентном событии", поскольку Европарламент отказался принимать решение о бюджете Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Впоследствии редактор по Европе "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что это решение Европарламента может оказаться "политическим театром".

Темы: ЕС
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