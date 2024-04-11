Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нестача поставок сучасних систем ППО Patriot уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Джерело: Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова Кулеби у відповідь на питання, чи обговорював він знищення росіянами Трипільської ТЕС з європейськими колегами: "Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це".

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За словами очільника МЗС, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Передісторія:

У четвер президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.