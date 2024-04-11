Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недостаток поставок современных систем ПВО Patriot сделал возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Источник: Кулеба на полях украинско-словацких правительственных консультаций в Михайловцах, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь Кулебы в ответ на вопрос, обсуждал ли он уничтожение россиянами Трипольской ТЭС с европейскими коллегами: "Поднимаем эту тему... Что тут поднимать, тема одна - дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это".

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По словам главы МИД, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами – "максимальное ускорение поставок ПВО".

Предистория:

В четверг президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.