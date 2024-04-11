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Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 11 апреля 2024, 20:57
Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot
дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недостаток поставок современных систем ПВО Patriot сделал возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Источник: Кулеба на полях украинско-словацких правительственных консультаций в Михайловцах, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь Кулебы в ответ на вопрос, обсуждал ли он уничтожение россиянами Трипольской ТЭС с европейскими коллегами: "Поднимаем эту тему... Что тут поднимать, тема одна - дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это".

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По словам главы МИД, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами – "максимальное ускорение поставок ПВО".

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Темы: PatriotКулеба ДмитрийУкраинаоружие
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